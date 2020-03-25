Мехико, , 05:03 — REGNUM Еще 38 случаев заражения коронавирусом нового типа было выявлено в Мексике за 24 марта, заявил главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия, сообщает пресс-служба мексиканского минздрава.

По его данным, от новой инфекции на мексиканской территории умерли пять человек, еще 1219 находятся под подозрением на заражение новым коронавирусом. Общее число заболевших в Мексике достигло 405 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта число зараженных коронавирусом в Мексике достигло 367 человек. Также за 23 марта в стране умерли два человека от новой инфекции.

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