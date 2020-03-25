Киев, , 05:02 — REGNUM Количество пациентов с коронавирусной инфекцией на Украине составило 102 человека после выявления двух новых случаев, 24 марта в соцсетях сообщили пресс-службы администраций Киевской и Тернопольской областей.

Так, в Тернопольской области вирус обнаружили у жительницы Монастырского района, супруг которой ранее поступил в больницу с подобным диагнозом. В Киевской области COVID-19 диагностировали у беременной женщины.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта стало известно, что депутат Верховной рады Украины Сергей Рудык заразился новым коронавирусом.

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