Анадырь, , 05:14 — REGNUM Девять жителей Чукотки получат единовременные выплаты в честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«По 75 тыс. рублей получат двое жителей, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда», один бывший несовершеннолетний узник концлагеря и две вдовы умерших участников Великой Отечественной войны. Четыре труженика тыла получат по 50 тыс. рублей», — пояснили в правительстве.

Деньги поступят получателям вместе с пенсией в апреле-мае. Помимо этого, по 10 тыс. рублей переведут участникам и инвалидам войны.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Новосибирска потратят 1,5 млн рублей на монтаж светящейся надписи «9 мая» на фасаде здания. За концерт на набережной заплатят 1 млн рублей.