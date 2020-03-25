Владивосток, , 05:00 — REGNUM Госавтоинспекция Приморья провела масштабную проверку водителей для выявления нарушений правил перевозки детей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого ГИБДД.

Читайте также: Об использовании ремня безопасности в авто можно будет узнать на расстоянии

В течение одного дня, 24 марта, инспекторами ГИБДД на дорогах Приморья было выявлено 116 нарушений правил перевозки детей. Несмотря на то, что о предстоящем мероприятии полиция предупреждала заранее, выявилось значительное число родителей, которые пренебрегают правилами перевозки детей. Более всего нарушений было выявлено в Уссурийске и Партизанском районе.

«Самое типичное нарушение — перевозка ребёнка на заднем пассажирском сидении без специальных детских удерживающих устройств. Сейчас по правилам на заднем сидении перевозить детей с использованием штатных ремней безопасности можно, но только если рост ребенка будет больше 150 см», — рассказали в пресс-службе.

С начала года таких нарушений было выявлено 2 811. Цена такого нарушения — 3 000 рублей, в виде административного штрафа ложится на плечи нерадивых родителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в будущем камеры наблюдения на дорогах позволят выявлять не пристёгнутых водителей.