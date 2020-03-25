Рим, , 04:36 — REGNUM Пятнадцатый самолет Ил-76 ВКС РФ вылетел в Италию с оборудованием для борьбы с коронавирусом, 24 марта сообщает пресс-служба Минобороны России.

Груз должен быть доставлен на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» —

Как сообщало ИА REGNUM, с 23 по 24 марта в Италию прибыли четырнадцать самолетов с военными специалистами-эпидемиологами и оборудованием для помощи республике в борьбе с коронавирусной инфекцией.

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