Пекин, , 04:30 — REGNUM Ни одного нового случая заражения коронавирусом внутреннего происхождения не выявлено в Китае за прошедшие сутки, однако выявлено еще 47 «импортных» случаев заражения, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

По данным Национальной комиссии здравоохранения, 19 случаев заражения приходятся на Шанхай. В Пекине и провинции Гуандун выявлено по пять случаев заражения. По четыре зафиксировано во Внутренней Монголии, а также провинциях Цзянсу и Сычуань.

В провинциях Цзилинь, Чжэцзян, Шаньдун и Шэньси зарегистрировано по одному случаю. Всего же «импортных случаев заражения за все время в Китае зарегистрировано 474. Еще 33 человека попали под подозрение на заражение COVID-19. Скончались за прошедшие сутки еще четыре человека.

Таким образом, общее число погибших от эпидемии в Китае достигло 3281 человека, а число заразившихся достигло 81 218 человек, из которых 4287 человек продолжают получать лечение в больницах по всей стране.