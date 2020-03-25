Владивосток, , 04:50 — REGNUM В Законодательном собрании Приморья обсуждается возможность выработки регламента своей деятельности в условиях «удалёнки».

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Вопрос работы в дистанционном режиме обсуждался на очередном заседании Законодательного Собрания Приморья после того, как депутат Артём Самсонов, получив разрешение председательствующего, покинул зал заседаний, так как у членов его семьи имеются признаки ОРВИ, пишет PrimaMedia.

Перед тем, как выйти, Артём Самсонов предложил рассмотреть вопрос удалённой работы депутатов.

«В связи с распространением пандемии нам бы было не плохо в регламенте предусмотреть возможность дистанционной работы, технические моменты предусмотреть на случай, если будет объявлен карантин. Может, мы сейчас собрались последний раз», — сказал депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией не зафиксировано.