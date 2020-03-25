Владивосток, , 04:26 — REGNUM На борьбу с коронавирусом из резервного фонда Приморья направлено почти 40 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Для предотвращения распространения инфекции в региональном бюджете будут предусмотрены дополнительные средства, заявил губернатор Приморья Олег Кожемяко на заседании фракции «Единая Россия».

«Это средства на закупку марли, респираторов, тепловизоров, антибактерицидных ламп для образовательных и социальных учреждений. Это укрепит материальную базу и позволит пресекать распространение инфекционных заболеваний», — сказал губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье новых случаев заболевания коронавирусом не выявлено.