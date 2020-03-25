Пекин, , 04:02 — REGNUM Один из крупнейших операторов в сфере телекоммуникаций Китая компания China Telecom запустил в эксплуатацию почти 75 тыс. базовых станций 5G по всей стране, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

За приостановкой работ в связи с эпидемией нового коронавируса в стране, последовало их возобновление в ускоренном темпе. Компания намерена построить 300 тыс. базовых станций уже до конца 2020 года.

China Telecom для этого будет работать с China Unicom, другим гигантом в сфере телекоммуникаций, над строительством 250 тыс. базовых станций 5G по всей стране, которые должны быть завершены уже к концу третьего квартала.

Согласно плану, две компании построят 16 тыс. общих базовых станций в провинции Чжэцзян за первое полугодие и еще 30 тыс. станций в провинции Цзянсу до конца третьего квартала, в то время как покрытие мобильным гигабитным интернетом 5G в центральных городских районах и крупных поселках близ Шанхая, как ожидается, будет обеспечено уже до конца года.

Власти Китая намерены построить «новую инфраструктуру» связи, включая крупные дата-центры, сервисы обмена данными в целях формирования индустрии «нового потребления». Для этого страна ускоренными темпами переходит в эру 5G.

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