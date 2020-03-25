Хабаровск, , 04:05 — REGNUM В рамках мер по противодействию распространения на территории Хабаровска коронавируса нового типа COVID-19, мэрия столицы Хабаровского края приняла решение обеспечить транспортом участковых терапевтов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в администрации Хабаровска.

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Пока по одному автомобилю получит для врачей каждый район города. В последствии их количество может быть увеличено, если нагрузка на медиков возрастет.

«Я дал поручение передать краевому министерству здравоохранения во временное пользование пока пять автомобилей для работы участковых терапевтов хабаровских поликлиник. У нас пять районов в городе. Мы сегодня понимаем, что объем работы, который лежит на медиках, колоссальный. Участковые обслуживают очень большие площади и зачастую передвигаются пешком», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Как сообщало ИА REGNUM, по поручению мэрии в Хабаровске проводится тотальная дезинфекция общественного транспорта. В городе введен обязательный масочный режим для мест массового скопления людей, но часто его нарушают водители такси и автобусов.