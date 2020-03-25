Веллингтон, , 03:59 — REGNUM Новых 47 случаев заражения коронавирусом нового типа выявлено в Новой Зеландии за прошедшие сутки, сообщает пресс-служба минздрава страны.

Еще 3 человека находятся под подозрением на заболевание COVID-19. По словам главы новозеландского минздрава, число зараженных будет расти в течение десяти дней, пока не случится перелом.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 24 марта, в Новой Зеландии было подтверждено 142 случая заражения коронавирусом нового типа. В стране также растет число людей, заболевших непосредственно на новозеландской территории.

Читайте ранее в этом сюжете: Еще 40 человек заразились COVID-19 в Новой Зеландии