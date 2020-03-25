Владивосток, , 04:04 — REGNUM По данным на утро 25 марта в Приморье не выявлено новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в территориальном управлении Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, под медицинским наблюдением в поликлиниках находятся 1200 человек. Для работы с ними сформированы бригады из числа ординаторов медицинского университета.

«Люди находятся на 14-дневном карантине в самоизоляции. Однако наши помощники — это ординаторы ТГМУ выезжают к ним: разъясняют всю необходимую информацию, измеряют температуру», — сообщила главный врач поликлиники №1 Владивостока Ольга Перова.

Как сообщало ИА REGNUM, два жителя Приморья проходят лечение от коронавируса за границей.