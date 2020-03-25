Владивосток, , 04:02 — REGNUM Инфекционный госпиталь развернут во Владивостоке для заразившихся коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Госпиталь будет состоять из трёх отделений для инфицированных, для лиц первого контакта и для лиц дальнего контакта, рассказала министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

«В настоящее время в инфекционном госпитале находится 15 человек. Дополнительных мер вводить в крае не планируется. Сработали на опережение, все необходимые меры приняты», — отметила министр.

По словам Анастасии Худченко, в Приморье имеются все необходимые средства для борьбы с пандемией.

«У нас подготовлены планы развёртывания последующих площадей, если они потребуются», — добавила глава краевого минздрава.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье заявлено о выявлении ещё двух человек с коронавирусом — это работники авиазавода «Прогресс», находящиеся в заграничной командировке.