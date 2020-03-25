Якутск, , 03:36 — REGNUM В Якутии из Новосибирска ждут результаты проб, взятые у пяти человек с предварительно положительными анализами на инфицирование коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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«Все случаи, кроме одного, связаны с теми, кто контактировал с первым заболевшим. Эти люди находились в обсерваторе, поэтому говорить о распространении инфекции не приходится. Что касается последнего случая, то это гражданка, прилетевшая из США, она сразу по приезду самоизолировалась, сообщила об этом в оперативный штаб. Все, кто летел с ней установлены. Проведены анализы — у них отрицательный результат», — сказал глава Якутии Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на 25 марта в Якутии семь официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В Якутске введён режим самоизоляции для людей страше 65 лет.