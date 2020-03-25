Арсеньев, Приморский край, , 03:22 — REGNUM Два сотрудника Арсеньевского авиационного завода «Прогресс» заразились коронавирусной инфекцией, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия.

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Представитель пресс-службы уточнила, что работники находятся в производственной заграничной командировке и получают лечение в стране пребывания.

«Со дня на день мы ждём хороших новостей, так как заболевание у них протекает в лёгкой форме», — сообщили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, во время посещения президентом России Владимиром Путиным инфекционной больницы, главврач «Коммунарки» рассказал о двух сценариях развития пандемии.