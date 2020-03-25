Якутск, , 03:20 — REGNUM В режиме видеоконференцсвязи первый вице-премьер правительства Якутии Алексей Колодезников 24 марта провёл совещание по принятым мерам в распространении коронавирусной инфекции на крупных промышленных предприятиях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе главы республики.

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О введённых на предприятиях мероприятиях рассказали замгенерального директора АЛРОСА Алексей Дьячковский, генеральный директор компании «Алмазы Анабара» Павел Маринычев, замгенерального директора «Сахатранснефтегаз» Александр Шванов и генеральный директор АО «Прогноз» Анна Фёдорова.

В числе мер перечислены: ежедневное измерение температуры у сотрудников, увеличение срока работы вахтовиков, дезинфекция объектов и обеспечение средствами индивидуальной защиты работников.

Заезжающие в вахтовые посёлки старатели самоизолируются во временный карантин. В АЛРОСА уже создан оперативный штаб и выделено помещение для обсерватора. Подобные меры должны ввести все предприятия.

«Вы должны выполнить все мероприятия, которые утвердили в своих компаниях, а также все рекомендации Роспотребнадзора и медицинских учреждений. Это всё нужно исполнять в обязательном порядке», — сказал Алексей Колодезников.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске ввели режим самоизоляции для жителей старше 65 лет.