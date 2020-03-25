Вашингтон, , 03:03 — REGNUM Общее количество пациентов с COVID-19, зарегистрированных на территории США, достигло 53,6 тысячи, 24 марта сообщает на своем сайте Университет Джонса Хопкинса.

При этом с начала пандемии в стране скончались 703 человека с данным диагнозом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта вице-президент страны Майкл Пенс заявил, что все граждане, выезжавшие в последнее время из Нью-Йорка, должны уйти на двухнедельную самоизоляцию.

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