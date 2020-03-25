Пекин, , 03:02 — REGNUM Член Госсовета КНР и министр иностранных дел страны Ван И выразил готовность поделиться с Индией опытом борьбы с эпидемией нового коронавируса COVID-19, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Во время телефонного разговора со своим индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, китайский министр иностранных дел заявил, что Китай искренне сочувствует Индии в связи с числом заразившихся COVID-19 в стране, которое продолжает расти.

Он также добавил, что Китай всячески поддерживает те меры, что принимает Индия в борьбе с эпидемией, а также высоко оценивает те результаты, которые уже удалось достичь, выражая уверенность, что индийский народ надлежащим образом разберется с напастью и преодолеет все невзгоды.

Будучи лишь двумя странами мира с населением более миллиарда человек, Китай и Индия должны поддерживать друг друга в битве с новой мировой угрозой, заявил Ван, добавив, что Китай намерен усилить сотрудничество с Индией в многосторонней рамке с целью выражения международной солидарности в деле защиты мира от коронавируса.

Джайшанкар, в свою очередь, поблагодарил Китай за его поддержку и помощь с медицинскими поставками, отметив, что Индия высоко ценит выдающиеся результаты Китая в борьбе с эпидемией у себя в стране и намерена перенять позитивный опыт Поднебесной.