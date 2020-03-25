Панама, , 03:02 — REGNUM Президент Панамы Лорентино Кортизо распорядился ужесточить условия комендантского часа в стране, сообщает агентство Reuters.

Согласно его распоряжению, жителям страны запрещено покидать дома без особой необходимости. В частности, запрет не затронет работу магазинов, банков и медицинских учреждений. Соответствующие меры пришлось принять властям из-за быстрого распространения коронавируса нового типа среди населения Панамы. В настоящее время в стране выявлено 345 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта панамская авиакомпания Copa Airlines прекратила все полеты из-за угрозы распространения нового коронавируса. Авиаперевозчик не будет выполнять как международные, так и внутренние рейсы до 21 апреля.

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