Владивосток, , 03:07 — REGNUM В Приморье 107 детей-сирот обеспечили помещениями специализированного жилого фонда, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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Ожидается, что всего в 2020 году новоселье отметят около 1000 детей-сирот. В 2019 году в Приморье получили жильё 832 сироты, на что было выделено более 1,2 млрд рублей из краевого и федерального бюджетов.

«Предоставляемые квартиры должны соответствовать определенным требованиям, в частности, быть с обоями, оборудованы ванной комнатой, установленным водонагревателем, если отсутствует система горячего водоснабжения. Площадь жилого помещения — минимум 26 квадратных метров», — уточнила заместитель министра образования Приморья Наталья Василянская.

Как сообщало ИА REGNUM, почти 1200 детей-сирот будут обеспечены квартирами в Ростовской области в 2020 году.