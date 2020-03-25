Пекин, , 02:52 — REGNUM В столице провинции Хубэй городе Ухане возобновлено автобусное сообщения после девяти недель транспортной блокады, сообщает 25 марта агентство Синьхуа.

Первый автобус за девять недель вышел из терминала железнодорожного вокзала «Ханькоу» в 5:25 утра по местному времени. Некогда один из самых перегруженных транспортом городов центральной китайской провинции Хубэй, город Ухань во время блокады, введенной 23 января практически опустел.

Виной тому — эпидемия нового коронавируса, эпицентром которой стал мегаполис. С 23 января в город оказался в полной изоляции в связи с запретом на междугороднее авиационное, автомобильное и железнодорожное сообщение. Меры принесли свои плоды, в городе почти не стало новых случаев заражения.

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