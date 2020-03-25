Якутск, , 02:51 — REGNUM Режим самоизоляции власти Якутии ввели для всех жителей Якутска и посёлка Жатай, возраст которых старше 65 лет. Тем, кто строго будет соблюдать режим окажут финансовую поддержку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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По указу главы Якутии Айсена Николаева, пенсионеры должны соблюдать такой режим по месту проживания либо в иных помещениях, в том числе в жилых домах.

«Я принял непростое решение. В целях защиты старшего поколения, которое наиболее подвержено влиянию коронавирусной инфекции, подписал указ о введении с завтрашнего дня режима самоизоляции для населения города Якутска и посёлка Жатай старше 65 лет до момента окончания карантинных мероприятий. Думаю, что он будет воспринят с пониманием. Призываю якутян заботиться о людях старшего поколения. А волонтёры и социальные службы будут принимать все меры, чтобы обеспечить их лекарствами, продуктами питания», — сказал Айсен Николаев.

Он также добавил, что самоизолировавшимся старше 65 лет будет оказана разовая адресная помощь в размере 4 тыс. рублей — 2 тыс. вначале режима, остальные 2 тыс. рублей — по его завершению, если не будет систематических нарушений режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве больным коронавирусом разрешено самостоятельно лечиться дома.