Шанхай, Китай, , 02:46 — REGNUM Бывший главный тренер китайской национальной сборной по фехтованию ушел из жизни в возрасте 80 лет, сообщили 24 марта в Китайской ассоциации фехтования.

Вэнь Гоган родился в городе Хэнъяне провинции Хунань. На вторых Национальных играх Китая 1965 года выиграл корону в фехтовании с рапирой. После выхода на пенсию в 1975 году, он стал тренером команды фехтовальщиков провинции Цзянсу, что позволило им получить золотые медали на третьих Национальных играх в том же году.

Вэнь представлял собой первое поколение тренеров по фехтованию Китая. За время своей карьеры он воспитал таких национальных мастеров, как Луань Цзюйцзе, которая стала первой олимпийской чемпионкой Китая в фехтовании рапирой. Вэнь также был вице-президентом Китайской ассоциации фехтования и членом Китайского олимпийского комитета.