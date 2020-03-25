Вашингтон, , 02:40 — REGNUM Американские власти попросили всех граждан США, выезжавших в последнее время из Нью-Йорка, уйти на 14-дневную самоизоляцию в рамках профилактики распространения коронавируса нового типа, заявил вице-президент страны Майкл Пенс на брифинге в Белом доме.

Пенс отметил, что около 60% новых случаев заражения новым коронавирусом приходится на Нью-Йорк и его окрестности. В этом городе отмечен высокий уровень заболеваемости.

«Мы просим всех, кто выехал из нью-йоркской городской агломерации в какие-либо другие части страны, самоизолироваться на 14 дней», — заявил Пенс.

Он подчеркнул, что власти США воспринимают Нью-Йорк как зону особого риска.

Как сообщало ИА REGNUM, по словам мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, в городе скончался 131 человек от заболевания COVID-19. Общее число случаев, выявленных в Нью-Йорке, достигло 14 776.

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