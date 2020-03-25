Ухань, Китай, , 02:37 — REGNUM Власти столицы центральной китайской провинции Хубэй города Уханя намерены снизить корпоративные тарифы на электроэнергию в рамках постепенного возобновления производств, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Городской поставщик электроэнергии сообщил, что будет введен целый ряд политик максимального благоприятствования для местных компаний, которые помогут сберечь им 389 млн юаней (около $54,9 млн) на счетах на электроэнергию. Всего 1365 компаний подпадут под новую политику.

Отметим, что данными мерами политика возобновления производства в Хубэе в режиме максимального благоприятствования не ограничится. В виду существенного риска для здоровья на фоне бушующей пандемии коронавируса, власти будут принимать всевозможные меры защиты здоровья населения и снижения влияния пандемии на экономику региона.