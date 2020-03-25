Киев, , 02:32 — REGNUM Депутат Верховной рады Украины Сергей Рудык заразился новым коронавирусом, 24 март сообщила в Facebook другой представитель украинского парламента Виктория Гриб.

Она отметила, что Рудык во время последнего заседания был в маске. Гриб рассказала, что 25 марта ей предстоит пройти тест на COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта с подозрением на коронавирусную инфекцию был госпитализирован в больницу депутат от президентской фракции «Слуга народа» Руслан Горбенко. Кроме того, COVID-19 обнаружили у депутата из группы «Доверие» Сергей Шахов.

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