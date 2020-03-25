Урумчи, Китай, , 02:25 — REGNUM Синьцзян-Уйгурский автономный район на северо-западе Китая выделил 380 тыс. медицинских масок восьми странам в рамках борьбы с пандемией нового коронавируса, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Маски были доставлены в Пакистан, Южную Корею, Малайзию, Иран, Ирак, Ливан, Тунис и Алжир. Региональное правительство организовало местные предприятия на увеличение производства лицевых масок, сообщает китайский портал ts.cn.

Таможенные службы и Почта Китая наладили координацию для своевременной доставки всех необходимых материалов по месту назначения. Отметим, что Синьцзян является крупным производителем хлопка и текстиля в Китае, а также домом для целого ряда хлопковых производств.