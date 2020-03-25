Лиссабон, , 02:20 — REGNUM Правительство Португалии продлило запрет на полеты в Италию еще на 14 дней из-за эпидемии коронавируса нового типа на итальянской территории, сообщает агентство Lusa News.

Сообщается, что пассажирское авиасообщение Португалии с Италией будет приостановлено до 7 апреля. Указ правительства вступает в действие с 25 марта. Ранее запрет действовал с 10 по 24 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, число зараженных коронавирусом нового типа на территории Португалии составляет 2362 человека. Из них 29 скончались от заболевания COVID-19. Наиболее пострадала от инфекции северная часть Португалии.

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