Шанхай, Китай, , 02:17 — REGNUM Шанхайский международный аэропорт «Хунцяо» приостановит все международные рейсы и рейсы из Гонконга, Макао и Тайваня начиная с 25 марта, сообщает агентство Синьхуа.

Такие меры призваны переломить негативный тренд на внесение в город все новых «импортных» случаев заражения коронавирусом COVID-19. Все соответствующие рейсы будут перенаправлены в Шанхайский международный аэропорта «Пудун», а «Хунцяо» будет продолжать работу в качестве альтернативного аэропорта.

С 23 марта все прибывающие в город из других стран должны проходить тес на нуклеиновые кислоты нового коронавируса, а также скрининг здоровья. В Шанхае выявлено уже в общей сложности 75 случаев заражения «импортным» коронавирусом.