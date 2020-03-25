Ухань, Китай, , 02:11 — REGNUM Наиболее всех пострадавший от эпидемии нового коронавируса в Китае город Ухань, столица провинции Хубэй, с 8 апреля снимет ограничения на выезд спустя два месяца блокады, сообщает агентство Синьхуа.

Жители Уханя получат возможность покидать город и провинцию Хубэй в случае, если им будет присвоен «зеленый» код здоровья, что, в свою очередь, означает, что они не имели контактов с зараженными новым коронавирусом, говорится в циркуляре, выпущенном провинциальным штабом по контролю за COVID-19.

Другие районы провинции Хубэй снимут транспортные ограничения уже с 25 марта, сказано в циркуляре. Напомним, что 23 января власти Хубэя ввели беспрецедентные меры блокады города в связи со стремительным распространением нового коронавируса по региону и по Китаю в целом. Было остановлено движение поездов, самолетом и междугороднего транспорта.