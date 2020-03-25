Асунсьон, , 01:40 — REGNUM Власти Парагвая распорядились закрыть пограничные переходы, в том числе для въезда граждан страны, из-за угрозы распространения коронавируса нового типа, заявил глава парагвайского МВД Эуклидес Асеведо, сообщает газета Ultima Hora.

«Было принято решение о полном закрытии границ и аэропортов, чтобы в качестве временной меры не допустить въезда людей, следующих из-за рубежа», — заявил он.

Асеведо добавил, что запрет не затронет грузовые перевозки. Действовать ограничения будут с 25 по 29 марта. При этом Асеведо отметил, что граждан страны, пытающихся вернуться в Парагвай из-за границы, разместят в приграничных зонах.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта в Парагвае зафиксировали первый летальный исход от заболевания COVID-19. Еще 10 марта власти страны закрыли на две недели учебные заведения и запретили массовые мероприятия.

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