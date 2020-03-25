Никосия, , 01:29 — REGNUM Новых два случая смерти в результате болезней, вызванных коронавирусом нового типа, зафиксированы на Кипре, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения страны.

Сообщается, что за прошедшие сутки скончались два человека — один гражданин Великобритании и гражданин Кипра. Общее число заражённых коронавирусом в стране достигло 124 человек. Власти призвали жителей не покидать свои дома без надобности, чтобы предотвратить распространение новой инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта власти Республики Кипр ввели строгие ограничения на передвижение граждан. Отмечалось, что ужесточение мер было вызвано тем, что ряд граждан проявил отсутствие дисциплины и ответственности, тем самым подвергая опасности своих сограждан.

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