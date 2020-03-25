Прага, , 01:24 — REGNUM Министерство обороны Чехии сократит свой бюджет на текущий год на 2,9 млрд крон (около $126 млн) из-за недостаточности средств для борьбы с коронавирусом в стране, сообщил глава чешского военного ведомства Лубомир Метнар 24 марта в ходе пресс-конференции.

Всего на 2020 год в военном бюджете Чехии было запланировано 75,5 млрд крон (около $3,3 млрд). По словам Метнара, сокращение никак не отразится на перевооружении армии республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта Чехия без предупреждения временно эвакуировала 30 своих военных из Ирака.

Читайте ранее в этом сюжете: Чехия эвакуировала своих военных из Ирака