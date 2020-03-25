Пекин, , 01:24 — REGNUM Метеорологическая администрация Китая объявила «синий» уровень погодного предупреждения в связи с приходом холодного фронта и суровой дождливой погоды в центральные, восточные и северные районы страны, сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

Начиная с 25 марта и вплоть до 28 марта сильные ветры будут дуть на большей части центральных и восточных районов страны при падении температуры воздуха на 6−10 градусов Цельсия, сообщили в Национальном метеорологическом центре КНР. В некоторых районах Внутренней Монголии, северных юго-восточных районах Китая температуры могут упасть даже на 12 градусов.

Мощные ливни ожидаются в некоторых районах провинций Гуандун, Хунань, Цзянси, Фуцзянь, а также в Гуанси-Чжуанском автономном районе в ближайшие три дня, сообщили в центре. Центр рекомендует общественности приготовиться к разгулу стихии и похолоданию с сильными ветрами на севере Китая.

Отметим, что в Поднебесной действует четырехцветная система предупреждения, где степень опасности возрастает от синего и желтого к оранжевому и красному уровням предупреждения.