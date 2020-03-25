Пекин, , 01:05 — REGNUM В Китае в общей сложности 13 463 китайских чиновников было наказано в феврале текущего года за нарушение правил бережливости, сообщает 24 февраля агентство Синьхуа.

Чиновники оказались причастны к 8 737 дел о нарушении на территории Китая за вычетом провинции Хубэй, говорится заявлении, опубликованном на вебсайте Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Наказанные чиновники работали в 77 округах и прочих районах эквивалентного уровня, а также 672 уездах или районах эквивалентного уровня. Они оказались причастны к таким нарушениям как получение и дарение дорогих подарков, формализм и бюрократизм в работе, получение несанкционированных премий и бонусов и растрата общественных средств на банкеты.

Напомним, что восемь правил бережливости были введены в Китае в 2012 году и направлены прежде всего на борьбу с тем поведением госслужащих и партийных деятелей, которое дискредитирует власть.