Прага, 25 марта 2020, 00:58 — REGNUM Чехия без предупреждения временно эвакуировала 30 своих военнослужащих из Ирака, 24 марта сообщила представитель чешского генштаба Магдалена Дворжакова на встрече с журналистами.
Причиной такого шага названы риск распространения коронавируса, ограничение оперативных задач и изменение структуры миссии. Данное решение будет действовать до следующего приказа командования союзнических миссий НАТО в Ираке.
Как сообщало ИА REGNUM, чешские власти собираются на два года закрыть свои границы, если ситуация с распространением COVID-19 не изменится в ближайшее время.
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