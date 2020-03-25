Прага, , 00:58 — REGNUM Чехия без предупреждения временно эвакуировала 30 своих военнослужащих из Ирака, 24 марта сообщила представитель чешского генштаба Магдалена Дворжакова на встрече с журналистами.

Причиной такого шага названы риск распространения коронавируса, ограничение оперативных задач и изменение структуры миссии. Данное решение будет действовать до следующего приказа командования союзнических миссий НАТО в Ираке.

Как сообщало ИА REGNUM, чешские власти собираются на два года закрыть свои границы, если ситуация с распространением COVID-19 не изменится в ближайшее время.

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