Абу-Даби, , 00:52 — REGNUM Новых 50 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения ОАЭ.

Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 248 человек. В министерстве отметили, что новые пациенты находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта власти ОАЭ приостановили пассажирское авиасообщение в стране из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Ограничения не затронут эвакуационные и грузовые авиаперевозки.

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