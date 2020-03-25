Абу-Даби, 25 марта 2020, 00:52 — REGNUM Новых 50 случаев заболевания COVID-19 выявлено в Объединенных Арабских Эмиратах, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения ОАЭ.
Общее число зараженных коронавирусом нового типа в стране достигло 248 человек. В министерстве отметили, что новые пациенты находятся в стабильном состоянии, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта власти ОАЭ приостановили пассажирское авиасообщение в стране из-за угрозы распространения коронавируса нового типа. Ограничения не затронут эвакуационные и грузовые авиаперевозки.
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