Пекин, , 00:46 — REGNUM Китай способен обеспечить защиту и профилактику от новой вспышки заражения коронавирусом, привнесенной из-за рубежа благодаря «трем линий обороны», сообщает 24 марта агентство Синьхуа.

По словам медицинского эксперта-эпидемиолога из Китайского центра контроля и профилактики заболеваний У Цзуньйоу, таможенная администрация продолжает выявлять приезжих пациентов с коронавирусом благодаря измерению температуры тела и проверки их записей по перемещении за последние 40 дней.

Въезжающие люди проходят 14-дневный карантин, выдерживая время инкубационного периода вируса — интервал между заражением и проявлением симптомов. Это и есть «вторая линия обороны». Все, у кого выявляются симптомы COVID-19 направляются в специальные госпитали.

Опытный медицинский персонал находится в резерве для работы с уже подтвержденными или предварительно подтвержденными случаями заражения, которые были выявлены на первых двух «линиях обороны», что и является последней «третьей линией обороны».