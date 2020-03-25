Вена, , 00:43 — REGNUM Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Арлем Дезир назвал необоснованным требование Роскомнадзора удалить недостоверную информацию о коронавирусе, которую опубликовали некоторые российские издания. Соответствующее заявление 24 марта распространила пресс-служба организации.

«Хочу подчеркнуть ключевую роль СМИ в предоставлении важной информации общественности и в противостоянии ложной информации о пандемии, — объяснил представитель ОБСЕ. — Поэтому я обеспокоен некоторыми необоснованными ограничениями ряда СМИ в этом контексте».

В документе он сослался на требование надзорного ведомства, предъявленное радиостанции «Эхо Москвы» и порталу «Говорит Магадан». Ранее эти СМИ удалили фейки, а главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сообщал, что рассматривает возможность для обжалования действий надзорных ведомств.

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