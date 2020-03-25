Бейрут, , 00:30 — REGNUM Власти Ливана ищут государства, готовые оказать помощь в борьбе с коронавирусом нового типа, заявил ливанский президент Мишель Аун в своем официальном обращении.

«Нам не хватает необходимых материалов и оборудования, но мы ведем диалог с другими государствами по вопросу помощи в борьбе с вирусом», — заявил он.

Аун подчеркнул, что иностранная помощь будет отправлена тем, кто ведет борьбу с пандемией COVID-19. Также ливанский лидер поблагодарил членом Красного Креста за «жертвенную работу».

Как сообщало ИА REGNUM, по последним данным, в Ливане число заражённых новым коронавирусом достигло 304 человек.

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