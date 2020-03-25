Москва, , 00:26 — REGNUM Российские врачи присоединились к международному флешмобу против коронавируса. 24 марта они стали публиковать в соцсетях фотографии с рабочего места, сопровождая их хештегом #СOVIDнепобедит.

https://www.instagram.com/p/B-H_yj-IbA7/

Организаторы акции собщили журналистам, что она стала аналогом флешмоба, в котором участвуют медики разных стран. В иноязычном сегменте сети используется хештег #StayAtHome («Оставайтесь дома»), призывающий людей соблюдать карантин в условиях эпидемии.

https://www.instagram.com/p/B-HWK8ljU4_/

https://www.instagram.com/p/B-Hk6oyKO_J/

В рамках акции в сеть уже выложили фото врачи Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Ленинградской, Новгородской, Смоленской областей, Краснодарского края и других регионов России.

https://www.instagram.com/p/B-H_j3mpKTp/

Медики фотографируются в халатах и масках, при это они держат в руках плакаты с надписями «Мы остаёмся здесь для вас. Пожалуйста, оставайтесь дома для нас».

https://twitter.com/LiewChinTong/status/1240172547947122688

Первоначально флешмоб запустили врачи Малайзии. «Пусть этот кризис выявит лучшее у малазийцев, а не худшее. Берегите друг друга», — написал на своей Twitter-странице малазийский политик Чин Тонг Лью, опубликовавший снимки медиков.

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