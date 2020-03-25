Москва, , 00:20 — REGNUM Почти 80% работающих граждан России перешли на домашний режим работы в связи с угрозой распространения коронавируса, говорится в исследовании, проведённом компанией HeadHunter.

Примерно треть (31%) из тех, кто работает на дому, отмечают, что недовольны сложившимися обстоятельствами: 44% респондентов сообщили об отсутствии у них в квартире необходимой мебели, еще 31% опрошенных пожаловались на неподходящую для работы технику, а 23% посетовали на низкую скорость интернета.

Оставшиеся 20% отметили, что вынуждены ходить на работу в связи с характером занятости либо в связи с неподходящими условиями работы дома.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в российском правительстве обсуждают различные варианты противодействия распространению коронавируса в России. В частности, одним из возможных ограничений может стать рекомендация для граждан не выходить из дома при появлении симптомов ОРВИ.

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