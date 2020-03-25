Кишинёв, , 00:12 — REGNUM В ситуации с эпидемией коронавируса в Молдавии ярко проявились приоритеты внешних игроков страны, которых в Кишиневе принято считать «стратегическими партнерами», «друзьями» и «партнерами по развитию». Об этом заявил 24 марта в интервью ИА REGNUM молдавский политолог Игорь Толмач.

Молдавия и особенно ее медицинская система, по его словам, оказались абсолютно не готовы к жесткой кризисной ситуации подобной нашествию коронавируса COVID-19. «До Молдавии коронавирус добрался с небольшим опозданием. Привезли инфекцию из Западной Европы (в первую очередь из Италии) бегущие оттуда молдавские гастарбайтеры. При этом, как минимум в ряде случаев, европейские страны проявили халатность: граждан Молдавии сначала выставляли из больниц, затем закрывали глаза на то, что очевидно больные люди с явными признаками заражения садились в самолет и летели в Молдавию. От молдаван избавлялись, как от «чужих». И вот спустя неделю от вернувшихся мигрантов вирус начал распространяться уже внутри Молдавии. Эпидемия началась», — отметил Толмач.

«Теперь посмотрим, кто в этих условиях предложил Молдавии помощь. — продолжил эксперт. — Нет, это не ЕС и США, который все эти годы власти в Кишиневе, включая Игоря Додона, именуют «партнерами по развитию», и куда Молдавия держит «интеграционный курс». Нет, руку помощи протянули Россия и Китай — страны, которые в Кишиневе не устают проклинать все эти годы. Москва и Пекин направили в Молдавию гуманитарные грузы с медикаментами и медицинским оборудованием».

Толмач напомнил пословицу о том, что «друг познается в беде». «Кризисные моменты показывают, кто чего стоит. И ладно Молдавию и ее граждан — их в ЕС никогда не считали за своих. Но то жэк самое происходит сегодня с Италией — страной Евросоюза. Не дождавшись помощи от «партнеров» по ЕС, брюссельской бюрократии и США, Италия получила ее все от тех же Китая и России. Той России, против которой они так дружно вводили санкции, обвиняя во всех смертных грехах. Первый же серьезный кризис вывел всех на чистую воду. Сделают ли из этого выводы — и в национальных государствах ЕС, и в Молдавии?» — подвел итог эксперт.

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