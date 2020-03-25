Нью-Йорк, США, , 00:29 — REGNUM До 131 человек выросло количество жертв заболевания, вызванного коронавирусом в городе Нью-Йорке в США. Об этом 24 марта сообщил журналистам в ходе пресс-конференции мэр города Билл де Блазио.

Блазио заявил, что на сегодняшний день в городе выявлено 14 776 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из них умерли 131 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что всего на территории штата Нью-Йорк было выявлено 25 665 заразившихся людей. Как уточнил губернатор штата Эндрю Куомо, в Нью-Йорке отмечается самый высокий и быстрый уровень инфицирования по сравнению с другими штатами США.

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