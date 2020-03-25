Вашингтон, , 00:00 — REGNUM В Нью-Йорке и его пригородах каждый третий тест на коронавирус даёт положительный результат, заявила 24 марта журналистам координатор Белого дома по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 Дебора Биркс.

По её словам, город Нью-Йорк, его пригороды, а также часть штата Нью-Джерси вблизи Нью-Йорка показывают аномально высокий процент заражения коронавирусом.

В то время как по всей территории США в среднем 10% тестов на коронавирус дают положительный результат, в этой зоне наблюдается положительная реакция 28% тестов.

По утверждению Биркс, в Нью-Йорке и его пригородах коронавирус распространяется в несколько раз быстрее, чем в среднем в США.

Как сообщало ИА REGNUM, в целом в США выявлено около 50 тыс. заразившихся коронавирусом, а на штат Нью-Йорк из них приходится более 25 тыс. инфицированных.

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