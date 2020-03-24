Рига, , 23:59 — REGNUM Латвийская Государственная канцелярия совместно с одним из операторов мобильной связи задействовала новую бесплатную круглосуточную линию 8345 для разъяснения жителям Латвии положений о введённом с 13 марта по 14 апреля правительством режиме чрезвычайной ситуации, пишет портал LSM.

Главная задача круглосуточной информационной службы — помочь жителям лучше ориентироваться в ситуации. Вопросы можно будет задавать на латышском и русском языках. Чтобы получить ответ, звонящий должен находиться на территории Латвии. Тем, кто находится сейчас за границей, необходимо обращаться в Консульскую службу. При необходимости операторы будут связывать звонящих со специальными службами — скорой помощью, центром инфектологии, полицией и т. д.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.

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