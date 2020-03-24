Рига, , 23:56 — REGNUM В Латвии изменён порядок приоритетов при проведении анализов на Covid-19, в первую очередь тестируется определённая группа риска и состоявшие с ними в контакте лица, людям с лёгкими симптомами в бесплатном тестировании будет отказано, пишет портал LSM.

К группе первоочередного риска отнесены госпитализированные больные с пневмонией и тяжёлыми респираторными инфекционными заболеваниями (SARI), пациенты, которым требуется интенсивная терапия, сотрудники оперативных служб — пожарные, полицейские, пограничники, таможенники, фармацевты, работники социальных служб и приютов с ярко выраженными респираторными симптомами.

Кроме того, работодатель должен предоставить список лиц, кому необходимо провести обследование. Латвия не собирается оплачивать анализы родственникам ухаживающим за больными Covid-19 с лёгкими симптомами заболевания, а также тем, кто находится в 14-дневном карантине, вернувшись из-за границы и тоже не страдает тяжёлой формой коронавируса.

С 13 марта по 14 апреля решением правительства из-за пандемии Covid-19 в ЛР введен режим Чрезвычайной ситуации. Отменены занятия в школах, спортивных секциях. Запрещены массовые мероприятия, которые собирают более 50 человек. Изменён график работы общественного транспорта и правила торговли в магазинах. Закрыты границы Латвии для пассажирских перевозок.