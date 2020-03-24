Москва, , 23:55 — REGNUM Московские власти разрешили пациентам с лёгкой формой коронавируса COVID-19 проходить лечение на дому. Соответствующий приказ обнародовала 24 марта пресс-служба столичного департамента здравоохранения.

Согласно документу, пациентам, у которых не наблюдается серьёзных симптомов, предписана самоизоляция. Для лечения коронавируса в лёгкой форме назначаются препараты лопинавир и ритонавир, обильное питьё, а в случае высокой температуры — жаропонижающие средства. При обострении симптомов рекомендуется вызывать врача.

Госпитализировать с коронавирусом предписывается лиц старше 65 лет и беременных женщин, а также лиц с хронической сердечной недостаточностью, хронической обструктивной болезнью лёгких, бронхиальной астмой и сахарным диабетом.