Яунде, , 23:54 — REGNUM Первая жертва коронавируса зафиксирована в Камеруне. Об этом 24 марта сообщает газета Journal de Dimanche, ссылаясь на информацию, полученную от министерства здравоохранения страны.

По данным издания, умерший пациент был гражданином Италии и приехал в Камерун в начале марта. О его возрасте и другие подробности не сообщаются.

На сегодняшний день число выявленных случаев заражения в Камеруне достигло 66.

Ранее ИА REGNUM сообщало об изоляции на 14 дней в Камеруне 200 пассажиров, прибывших авиарейсов из Франции.

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