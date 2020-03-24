Токио, , 23:44 — REGNUM Японская компания Konami опровергла слухи о том, что она планирует перезагрузить отменённый проект игры по франшизе Silent Hill, над которым первоначально работал геймдизайнер Хидео Кодзима. Об этом 24 марта сообщил портал Rely on Horror.

«Мы знаем обо всех слухах и сообщениях, но можем подтвердить, что они не соответствуют действительности», — ответили изданию в письме на соответствующий вопрос представители Konami.

Впоследствии портал задал компании ряд других уточняющих вопросов, однако не получил на них ответов. Издание Screen Rant отмечает: несмотря на заявление Konami, остаётся надежда, что разработкой этой игры займётся Sony.

Ранее ИА REGNUM сообщило: в сети появились слухи, что Konami пытается возродить эту отменённую игру Кодзимы. Позже инсайдеры сообщили, что компания Sony заинтересована в приобретении ряда франших японского разработчика и издателя.

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